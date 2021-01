’Schouders eronder met avondklok’

Premium Binnenland

Superhelden bezorgen maaltijden voor zorghelden

Wie deze dagen bij restaurant Fabels in het Noord-Hollandse Bergen eten bestelt, krijgt zijn afhaalmenu niet overhandigd door een reguliere bezorger, maar ziet een ware superheld in de deuropening. De opbrengst van de bijzondere actie komt ten goede aan zwaarbelaste zorgmedewerkers in de regio.