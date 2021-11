’Een uniform hoort neutraal te zijn, een hoofddoek past daar niet bij’

In Utrecht mogen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) religieuze symbolen dragen tijdens het handhaven. Andere steden denken ook na om hoofddoekjes bij boa’s toe te staan. Daar zijn de meeste mensen die zaterdagochtend reageren op De Kwestie het dus niet mee eens. Reageerder Partijtje bijt het spit af. „Nederland zet vijf stappen achteruit door de invoering van hoofddoekjes bij boa’s.” Yolanda is het daar mee eens. Ze vindt dat politie en boa’s neutraal moeten zijn. „Geloof is privé. Uitingen van geloofsovertuiging horen niet in deze functie thuis.”

De meeste reageerders zijn gelijkgestemd, maar dat betekent niet dat er geen andere geluiden te horen zijn. Mariet_v_deutekom geeft namelijk aan dat ze er geen moeite mee heeft als boa’s een hoofddoek hebben. Reageerder PF ziet ook wel in dat het voor sommige boa’s juist prettig kan zijn een hoofddoek te dragen. „Sommige vrouwen vinden een hoofddoek geen teken van onderdrukking maar willen zelf de hoofddoek dragen omdat dit juist opvalt tussen al die uniformen.”

Een woord dat vaak terugkomt in De Kwestie van zaterdagochtend is ’neutraal’. Veel reageerders vinden dat een boa met een hoofddoek niet neutraal kan zijn. Duijn1963 heeft het ook over de neutraliteit van het uniform: „Een uniform dient neutraal te zijn en neutraliteit uit te stralen.” „Een uniform hoort uniform te zijn. Dat schept duidelijkheid en moet geen allegaartje worden”, zo sluit een andere reageerder zich aan bij Duijn.

Vrijheid

P_Jansen vindt het vooral belangrijk dat een boa het werk „gewoon goed doet waarvoor deze ingehuurd is. Blijk mogen geven van je geloof valt onder vrijheid die we in Nederland gelukkig kennen. Als je de taal van boa maar goed uitvoert.” Gompy58 sluit zich daarbij aan. „Iedereen heeft de vrijheid in dit land om zijn geloof te belijden.”

De reactie die het meest ’respect’ heeft gekregen komt van Ria_Knikman. „Een hoofddoek is een zichtbaar bewijs van welke religie je aanhangt en van onderdrukking. Nergens in de Koran staat dat deze moet worden gedragen. Hoort gewoon niet in het Nederlandse straatbeeld”, schrijft zij. Meer dan 50 mensen sluiten zich door middel van een ’respect’ aan bij Ria.

Edwin V_ denkt dat het de hoofddoeken in Utrecht vooral worden toegestaan om een ander probleem op te lossen. „Probleem in Nederland is een groot tekort aan boa’s. Bij 2 van de 3 gemeentes in Nederland is er sprake van zo’n boa-tekort. Dát is ook de reden dat veel binnensteden niet meer veilig zijn. Door het toestaan van een hoofddoek wordt gehoopt dat personeelstekort in te perken en binnensteden veiliger te maken. Dan maakt het wat mij betreft geen bal uit of een Boa een hoofddoek draagt, het zijn tenslotte ordehandhavers die binnensteden weer wat veiliger krijgen wat dus inderdaad een vooruitgang is.”

„Uniforme kleding is dus wat het zegt: uniform oftewel allemaal hetzelfde. Lijkt mij toch duidelijk”, vat Maike1200 de mening van de meeste reageerders samen.