’Te veel regels’

Gewassen moeten voor een bepaalde tijd geoogst worden ook al zijn ze nog niet volgroeid. De bouw wordt stil gelegd vanwege een pietluttige stikstofregel dat ook 1% uitstoot al te veel is. De BTW op groente en fruit gaat niet omlaag omdat er eerst regels moeten komen wat groente en fruit is. Oud asfalt mag niet worden hergebruikt omdat er een regel is dat het afval is. Een rechter emigreert en dan moet de lopende rechtszaak helemaal opnieuw omdat er geen andere rechter mag invallen. En zo zijn er nog vele tientallen voorbeelden. Nederland gaat kapot aan alle regels.

Hans Wijmer