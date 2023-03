’Persoonsbeveiliging niet te handhaven’

Er staan nu tussen de 80 en 130 mensen als beveiligd persoon geregistreerd en dat is een enorme stijging vergeleken met pakweg 20 jaar geleden. De leden van de georganiseerde misdaad, de bron van dit kwaad, zijn meedogenloos en dus is het gebrek aan beveilingspersoneel, kennis en geld een megaprobleem. Nederland is een narcostaat geworden waar premier Rutte en zelfs onze prachtige prinses Amalia beveiligd moeten worden. We hebben vaak met verbazing naar de Italiaanse toestanden gekeken, maar kunnen helaas veel van hen leren om het tij enigszins te keren!

Bas Overmars, Amsterdam