’Misbruik invalidenpas aanpakken’

In 2003 is de Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geïntroduceerd in Europa. Met deze parkeerkaart kan men in Nederland maar ook in de hele EU nagenoeg gratis parkeren.

Met een GPK kan men dicht bij huis, winkelcentra of ziekenhuizen parkeren en voor een klein bedrag een gehandicaptenplaats reserveren bij de gemeente.

Helaas is er geen toezicht op wie er van de auto gebruik maakt. Ook worden er GPK’s uit geparkeerde auto’s gestolen. Daarom moeten gehandicapten hun kostbare document beschermen met een zogenaamde ’kaartkluis’ die ze bevestigen aan het stuur.

Misbruik van de gehandicaptenkaarten is al jaren een groot probleem en moet worden aangepakt.

J. Jongman,

Monnickendam