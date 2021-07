Brief 3 ’Burger wordt uitgeknepen’

Dat hij en de EU de burgers financieel uitknijpt en hiermee gigantische schade aanricht schijnt hem totaal niet te interesseren. Hij vergeet echter dat de natuur zich te allen tijde zelf herstelt. Volgens het kabinet zouden de burgers niet voor de kosten mogen opdraaien want de vervuiler (lees industrie) betaalt. Ik vraag me af of Timmermans het verhaal om van het gas af te moeten ook in andere Europese landen zoals bijvoorbeeld in Duitsland gaat verkondigen waar men juist subsidie ontvangt als men op gas overgaat. Onlangs heeft de EU gas als een schone brandstof verklaard. Snapt u het nog? Timmermans kennelijk niet.

Nol Peels,

Eindhoven

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: