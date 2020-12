’Gemeenteloket voor feestverlichting’

Amsterdam, stad van anarchisten. Waar de geld over de balk smijtende GroenLinkse Rutger Groot Wassink naast de eveneens GroenLinkse Femke Halsema de scepter zwaait. De stad waar illegalen woonruimte krijgen. De stad waar miljoenen worden uitgegeven aan ’terugkeerders’ die vervolgens niet terugkeren... Deze stad tuigt een (ongetwijfeld kostbaar) systeem op om in de donkere dagen grip te hebben op feestverlichting. Welk ’helder licht’ heeft dit bedacht? We kunnen er maar beter om lachen...

Kees Rakers. Hoofddorp