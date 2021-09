Brief 3 ’Horeca wil geen onderscheid maken’

Dit beleid van de demissionaire regering is niet te begrijpen. De gevaccineerde is toch veilig dus vanwaar deze dwangmaatregelen? Het volk zal nu waarschijnlijk zelf bepalen wat het wil. In ieder geval is de coronapas niet nodig voor een drankje op het terras.

André Leijten, Marknesse

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: