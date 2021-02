’Leraren boven de 60 direct vaccineren’

Maandag gaan de scholen open tegelijk met de reïntegratiestart van deze leerkracht.

Van de anderhalvemetersamenleving naar direct contact met kinderen zonder mondkapje, zonder desinfecterende middelen bij de ingang, zonder beperkende aantal personen per vierkante meter, zonder vaccinatie. Wel spontane kinderknuffels, 1 teamtoilet, 1 koffiepot, ramen open en derde golf op komst.

Russische roulette of de leerkracht gezond de voorjaarsvakantie haalt. Of de vaccinatie in maart voor 60-75 jarige thuiswonenden waar deze werkende leerkracht onder valt.

Chris Wiets

Soest