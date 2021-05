Ook Nederland laat migratie aan criminelen over

Mensensmokkelaars leveren asielzoekers uit de hele wereld af in Oost-Groningen, op de stoep van aanmeldcentrum Ter Apel. Uit gesprekken van De Telegraaf met de marechaussee bleek afgelopen dagen dat het aantal mensensmokkelaars in de buurt van Ter Apel in een jaar tijd met 40 procent is gegroeid. De brutaliteit en het verdienmodel van deze criminelen vragen om een nieuwe boodschap in de richting van de markt waar zij hun woekerwinsten maken.