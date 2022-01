Uitslag Stelling: ’Veel te grote beperking’

Het advies luidt om chirurgische mondneusmaskers te verplichten in openbare binnenruimtes en drukke buitenruimtes, zoals winkelstraten en bij sportevenementen. Van de respondenten gelooft 81 procent niet dat de verplichting van medische mondkapjes een positieve invloed zal hebben op het aantal besmettingen. „We zien in overige landen waar dit al verplicht is, toch ook geen daling in cijfers?”, klink het.

Het merendeel denkt ook dat mondkapjes in de buitenlucht weinig toevoegen aan de bescherming tegen het coronavirus. „Ik denk dat het effect hiervan heel klein is. De kans op besmettingen in de buitenlucht is marginaal in vergelijking met binnenruimtes, zo is eerder uit onderzoek naar voren gekomen. En dan vind ik het dragen van een masker in de buitenlucht een veel te grote beperking”, schrijft een criticus.

Veel deelnemers (63 procent) twijfelen sowieso over het nut van mondbescherming. „Mondkapjes geven alleen schijnveiligheid”, luidt de mening van velen. „Die mondkapjes zijn gewoon vies”, reageert iemand. „Ze worden opgedaan en verdwijnen daarna weer in de tas of broekzak bij je telefoon, portemonnee en sleutels. Nee, die kapjes hebben gewoon geen enkele zin tenzij je telkens een schone opdoet maar 99 procent van de mensen doet dat natuurlijk niet”, meent een ander.

Er wordt veel geklaagd over de zwabberende houding van het OMT als het over mondkapjes gaat. „Het OMT en het kabinet moeten maar eens in hun geheugen graven. Er was een tijd dat mondkapjes juist werden afgeraden omdat ze niet werken en schadelijk zouden zijn”, schampert een respondent. „Iedere keer verzinnen ze weer wat nieuws lijkt het wel”, reageert ook een ander. „Eerst was buitenlucht gezond en nu is het opeens al besmettelijk als je langs elkaar loopt op straat.”

Ondanks het lage vertrouwen in de toegevoegde waarde van medische mondkapjes, verwacht een kleine meerderheid van de respondenten (54 procent) dat het kabinet het advies van het OMT over zal nemen en dat de chirurgische mondneusmaskers binnenkort verplicht zullen zijn. Veel vertrouwen in de naleving van die verplichting hebben de deelnemers echter niet.

Slechts 8 procent van hen verwacht dat mensen de medische maskers ook echt zullen dragen. Daarbij worden vooral de oplopende kosten aangehaald. „Ze zijn sowieso te weinig leverbaar en ik heb al moeite om de gewone wegwerpmondkapjes te betalen dus als medische mondkapjes ook buiten verplicht worden moet de regering deze kosteloos beschikbaar stellen.” Ook vragen velen zich af of een verplichting wel te handhaven is. „Men draagt nu al geen mondkapje meer bij mijn lokale supermarkt”, deelt één van hen.

Toch zijn er ook respondenten (18 procent) die verplichting van medische mondkapjes wel zien zitten. „Wij dragen medische mondkapjes al sinds de zomer gezien het feit dat er nog te veel mensen geen mondkapje dragen, of onder hun neus of kin”, deelt één van hen. „Zodra iets verplicht wordt is de kans groter dat mensen het opvolgen.”