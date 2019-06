’Regels in kliniek aanpassen’

Doch het probleem zit in het systeem dat dit allemaal mogelijk maakt. Wie hebben de regels hebben opgesteld? Anderen moeten deze regels nakomen. Zolang de regels niet worden aangepast zal dit niet alleen in Den Dolder voorkomen. Ook in de komende periodes zullen wederom weglopers en/of ontsnappingen blijven voorkomen. Anno 2019 moet het toch mogelijk zijn om een sluitende controle te creëren en het gevoel van veiligheid te laten toenemen.

Wim Knaap, Hoorn

