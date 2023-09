’Wachtgeldregeling flink aanpassen’

De oud-bestuurder van Alphen aan den Rijn en schrijver spreekt over een ’normale ww-uitkering’ en wijst op het risico van het politieke werk en vindt zelf opstappen gelijk staat aan het krijgen van ontslag. Zelden zoveel onzinnige argumenten bij elkaar gezien. Een politieke functie accepteren betekent dat van tevoren(!) bekend is welke risico’s aan de baan zitten en welke vergoeding men ontvangt. Dat Timmermans zelf opstapt om in Nederland aan de slag te gaan, kun je toch niet als ‘ontslag’ zien? Het stelsel schreeuwt om misbruik. Het gemak waarmee politici het bijltje erbij neergooien omdat ze weten dat ze financieel beter worden opgevangen dan iemand met een ‘gewone’ baan is stuitend. De wachtregeling moet dus flink worden aangepast.

Peter Vereecken, Haarlem