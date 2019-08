Salvini is plotseling van zijn voetstuk gevallen

De Italianen begrijpen het niet. Hoe is het mogelijk? Dag in, dag uit werd er over hem gepraat. Ze wisten alles van hem. Wat hij at, waar hij was, waar hij heen ging, wat hij dacht, wat hij deed en wat hij wilde doen. Waar hij kwam stond iedereen continu geduldig in de rij om met hem op de foto te gaan. Alles wat hij deed communiceerde hij continu via Facebook, waar hij gevolgd werd door massa’s enthousiaste Italianen. Eigenlijk communiceert hij daar nog steeds wat hij vindt, maar de belangstelling is plotseling enorm afgenomen.