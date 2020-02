Brief 1 ’Is een Kamerlid meer dan een burger?’

Afgezien van het vele geklets in de Tweede Kamer, wat is de meerwaarde van de lieden voor de Nederlandse burger dat zij meer geld belastingvrij mogen ontvangen dan een gewone burger? En uiteraard speelt deze kwestie ook in het EU-parlement, denk ik zo. Veel geld opstrijken, dankzij het feit, dat je een zogeheten vertegenwoordiger van het volk bent. Bah!

Renske van Reeken, Den Haag

