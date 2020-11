’Avondklok kan illegale feesten tegengaan’

Alleen al omdat een avondklok het organiseren van illegale jongerenfeesten ernstig bemoeilijkt. In de ons omringende landen heeft men dat begrepen. Zo niet in Nederland. Daar barst het gekibbel in het kabinet en tweede kamer los om niet te spreken over het gejammer van sommige mensen dat dit hun herinnert aan de tweede Wereldoorlog. Het coronavirus doet niet aan politiek, het woekert rustig voort; het Haagse gezwam ten spijt.

S.P. Boltjes

Lieshout