’Vogels gevlogen voordat politie er is’

Eerst bellen met 0900 8844 om te worden doorverbonden met bureau Zuid Holland zuid in Rotterdam. Dan krijg je eerst van alles te horen en pas na ca 5 min. kun je melding doen.

Is het eigenlijk niet van de zotte dat het Politie bureau in Gorinchem in de avond en nacht niet open is zodat er via Timboektoe gebeld moet worden om meldingen te kunnen doen.

Voordat er dan een politiewagen aanwezig is zijn de vogels gevlogen.

D.Terpstra

Gorinchem.