’Weinig aandacht voor verkiezingsuitslag’

Na de toeslagenaffaire, het Groningenschandaal, de asielproblematiek kreeg het kabinet het verwijt ’doe het werk waarvoor je bent aangenomen en bestuur dit land of anders stap op’. Ferme uitspraken waarmee deze coalitie het kon doen. Rutte trok tijdens het debat direct ‘de Staatsrechtelijke kaart’ om namens de gehele coalitie en hun drie vicepremiers te willen praten. Wat niet in goede aarde viel en waarmee hij niet wegkwam.

Over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen wat een desastreus signaal over deze coalitie afgaf werd bijna niet besproken. Alles zal uiteindelijk afhangen van wie er zich gaat bewegen in de omstreden stikstofproblematiek. Gaat CDA het jaartal 2030 officieel ter discussie stellen en trekt D66 zijn keutel daarbij in, of niet. Wanneer een van beide zich blijven volharden ‘’in hun ingegraven standpunt’’ kunnen we nieuwe verkiezingen tegemoet zien

Mario Verhees, Asten