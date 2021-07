Films kijken gebeurde in Cannes anderhalve week lang met een mondkapje op

Op het filmfestival van Cannes is het altijd bal, maar dit keer was dat voor het eerst gemaskerd. Vorig jaar werd het filmevenement aan de Cote d’Azur nog afgelast vanwege de coronapandemie, dit jaar verruilden de organisatoren de reguliere periode in mei voor hartje zomer. Met als direct gevolg dat de festivalgangers nu parelend van het zweet in de rij stonden voor de films die zij wilden zien, terwijl warme wollen smokings op de rode loper binnensmonds werden vervloekt.