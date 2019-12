’Minder vliegen binnen Europa’

Ik kan mij voorstellen dat soms haast is geboden om ergens op tijd te komen. In ieder geval moeten we minder vliegen. Bijna alles is per trein bereikbaar. Echter moet het dan wel een beetje betaalbaarder worden. Het is toch van de zotte dat vliegen vaak goedkoper is!

Binnen Europa moeten we niet of nauwelijks meer met het vliegtuig laten vervoeren. Heel veel bestemmingen zijn over het spoor of met de bus gemakkelijk bereikbaar. Veelal kan je uitstappen vlakbij je bestemming. Zelfs in de binnenstad van de grote steden. Vliegveld Eindhoven kan dan sluiten en dan komt er ruimte vrij om milieu-neutraal te bouwen. Misschien kunnen we beginnen met het verhogen van de vliegtaks naar minimaal €100.- per ticket.

Minder vlees gaan eten helpt ook want in deze sector komt veel stikstof, ammoniak en fijnstof vrij. Gelukkig zijn de boeren zich daar ook van bewust en nemen zelf al maatregelen zoals minder vervuilend voer. Ook gaan ze de koeien vaker buiten laten grazen. Alle beetjes helpen om deze wereld bewoonbaar te houden voor onze nazaten.

Aad van der Gulik

Lisse