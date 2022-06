’Notaris in de fout’

Notarissen zijn nu eenmaal cruciaal bij het wettelijk afronden en verantwoorden van vaak enorme geldstromen. Dat sommigen bij deze praktijken een dubbelrol kunnen spelen en bezwijken voor het grote geld is dus vrij aannemelijk. Ook hen is niets menselijks vreemd. Maar dat is niet iets wat nog maar kort speelt.

Al een halve eeuw geleden werden we opgeschrikt door de arrestatie van de notaris Marie Slis-Stroom, die ineens landelijke bekendheid kreeg toen ze gearresteerd werd voor fraude- en zwendelgevallen. Ze ging vier jaar het gevang in en werd ontzet uit haar ambt. 'Rotte appels' die bezwijken voor geld zullen er nu eenmaal altijd zijn. Dat zal nu ook niet anders zijn.

Jan Muijs, Tilburg