Vervolging van vijf agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Michael P., de moordenaar van Anne Faber, leidde deze week tot veel onbegrip en verontwaardiging. De beslissing van het Amsterdamse gerechtshof druist bij menigeen in tegen het rechtsgevoel. Het hardhandig aanpakken van P. was immers begrijpelijk gezien de hectiek in de zoektocht naar Anne Faber.