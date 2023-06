Kinderen niet opvoeden als slachtoffer

We liepen een zaak binnen in Vlaanderen met de ferme intentie om een croissant en een donut te kopen en te genieten van de rust op terras. Ik had een pet op en was gekleed met een lange, lichte jurk met platte, lelijke schoenen. Zelfs mijn moeder zou me misschien niet direct herkennen. Heerlijk, incognito zo laat ontbijten. De examens zijn voorbij voor mijn dochter en we zijn vandaag van plan om samen lui te zijn en van een laat ontbijt te genieten.