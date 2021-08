’Stop met mondkapjes’

Is het geen tijd om te stoppen met het dragen van mondkapjes in vliegtuigen? De meerderheid is gevaccineerd. En gevaccineerden worden nu minder ziek. De kans dat je buiten of in een supermarkt besmet raakt is nu zelfs groter dan in een vliegtuig omdat deze een veel beter luchtzuiveringensysteem aan boord hebben. Alleen al bij het inchecken op Schiphol is de kans op besmetting vele malen groter dan aan boord van een vliegtuig.

H. Deugd