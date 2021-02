Brief 1 ’Maatregelen scholen onuitvoerbaar’

Premium Financieel

Column: kinderen betalen een prijs voor openen scholen

Premier Rutte was heel stellig toen hem werd gevraagd hoe groot de risico’s zijn van het openen van de basisscholen. „Het risico is beperkt.” Viroloog Rutte schat hiermee de kans op verdere verspreiding van corona anders in dan al zijn collega-virologen in het Outbreak Management Team.