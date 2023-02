Uitslag Stelling: ’Poetin niet te vertrouwen’

Maar er zijn ook veel respondenten (39%) die zich afvragen of we ons wel moeten mengen in het conflict. „We moeten ons er niet mee bemoeien”, klinkt het onder deze critici. „Ik vind het krankzinnig wat er gebeurt”, deelt één van hen. „Het lijkt wel alsof Zelenski wordt vereerd in Europa. Kom op zeg. We worden een oorlog ingezogen waar ik zeker niet voor gekozen heb, en velen met mij.”

Meerdere respondenten vallen over de oorlogsretoriek die veel westerse leiders voeren. „Ga in dialoog in plaats van deze ’oog om oog, tand om tand’-houding. Het is niet onze oorlog dus hou op met deze oorlogstaal”, verzucht een kritische stellingdeelnemer. „Hoewel Rusland duidelijk de agressor is in deze, is de oorlogstaal van ‘het Westen’ wel beangstigend”, vindt ook een ander. „Nog nooit heb ik ze gehoord over een gesprek met Rusland, over vredesonderhandelingen. Ze hadden een jaar geleden al in Moskou moeten zitten, maar nee hoor, oorlogje spelen levert blijkbaar meer op.”

Veel voorstanders van de stelling geloven echter niet dat er te praten valt met de Russische president Poetin. „Praten met Poetin heeft geen enkele zin. Hij moet voelen dat we er zijn”, stelt iemand. „Met een onbetrouwbare partner moet je nooit zaken doen en Rusland heeft getoond volstrekt onbetrouwbaar maar ook machtsbelust te zijn”, aldus een ander. Steun aan Oekraïne is volgens hen dan ook niet alleen gerechtvaardigd maar ook broodnodig. „Deze oorlog vindt plaats in onze achtertuin.”

Alleen door samen te werken met Oekraïne en de EU en NAVO-landen kan Poetin volgens deze respondenten het hoofd geboden worden. „Het gezegde luidt niet voor niets ’verdeel en heers’. De westerse wereld moet verenigd blijven tegenover Rusland”, reageert iemand. „Alleen door samenwerking en investeren in mensen en materieel kunnen wij de Russen afschrikken”, gelooft ook een ander. „Geen samenwerking is een teken van zwakte aan Rusland en als Rusland geen oppositie meer ondervindt, is het hek van de dam! Poetins ongebreidelde expansiedrift kent geen grenzen.”

Zeker 60% van de deelnemers is het eens met de AIVD die de inval in Oekraïne een keerpunt in de geschiedenis noemt die de wereldorde heeft veranderd. „Als we vrij willen blijven, moeten we samen optrekken. De wereld is bezig in twee kampen uiteen te vallen”, analyseert iemand. „De uitgangspunten zijn zo verschillend. Voor de ene kant is Rusland de agressor, voor de andere kant Amerika en voor beide valt iets te zeggen.”

Een kleine meerderheid acht het niet onwaarschijnlijk dat de huidige spanningen tussen Rusland en de westerse wereld uiteindelijk zullen escaleren tot een conflict en 52% van de respondenten stelt zelfs bang te zijn dat dit uiteindelijk tot een nieuwe wereldoorlog kan leiden. „De geschiedenis herhaalt zich. Kijk naar wat er voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde en hoe naïef de meeste landen waren. Met een dictator valt niet te onderhandelen. Dat is wat de geschiedenis ons leert”, schrijft iemand. „Een derde wereldoorlog is geen hersenspinsel meer”, vreest één van hen.