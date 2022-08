Uitslag Stelling: ’Handhaving moet beter’

Binnenland

Onrustig bij azc Ter Apel: ’Weer gevechten uitgebroken’

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel slapen er naar verwachting weer mensen buiten in de nacht van dinsdag op woensdag, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De N366 bij het azc is dinsdagavond afgesloten voor verkeer omdat het onrustig is rond het...