Brief 3 ’BTW op energie beperkt houden’

Hoe haalt deze regering het in haar hoofd om in deze tijd de BTW op energie per 1 januari a.s. weer te verhogen van 9% naar 21% vraagt A. Frank zich af?

Ongelooflijk, mensen zitten al in de kou en lijden onder de armoede. Ze komen niet of nauwelijks meer rond. Waar is ons eens zo mooie verzorgde landje gebleven? Wordt het straks sterven van de kou in een strenge winter? Dat kunnen ze in deze tijd toch niet maken? Nu weten wij als burger in elk geval wat wij betekenen als volk voor politiek Den Haag. Ze moeten zich diep schamen om de BTW te verhogen, ondanks andere maatregelen zoals het prijsplafond voor energie.

A. Frank, Amsterdam

