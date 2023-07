’EU hengelt weer naar geld burgers’

Nodig voor Oekraïne maar ook vanwege geldgebrek nu alles zo duur is geworden. Blijkbaar realiseren ze zich in Brussel niet dat dit uiteindelijk moet worden opgehoest door de EU-burgers voor wie ook alles duurder is geworden en dat vooral dankzij dezelfde EU.

Nog maar even navragen in Brussel waar wij met de collectebus langs kunnen gaan om het gat in onze begroting te dichten.

Jan Pronk, Beverwijk