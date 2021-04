’Praten met AstraZeneca’

Ik ben jaren inkoper geweest; als er problemen waren met belangrijke leveranciers ga je met elkaar rond te tafel om dit zo goed mogelijk proberen op te lossen en begin je zeker niet over een rechtszaak. Blijf met elkaar in gesprek, in dit geval van levensbelang.

Eerst zorgen dat je het leveringsprobleem oplost met elkaar; en aan het einde van de rit extra vaccins regelen (want ze zijn hard nodig...) tegen nul kosten. Als de relatie beschadigd is, zorgen (in klein comité) dat deze weer hersteld wordt; we zullen ook in de toekomst gebruik moeten maken van dit vaccin.

C. Voorbij, Vinkeveen