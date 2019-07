Uitslag Stelling: Handhaven het toverwoord

Vrijwel iedereen is blij met het appverbod, dat deze week is ingegaan. „Eindelijk geen geslinger meer op de weg en geen middelvinger als je er wat van zegt”, zegt iemand. Menigeen geeft aan gevaarlijke situaties mee te maken door fietsers die met hun telefoon bezig zijn. Bijvoorbeeld: „Ik zag een jonge moeder met een kind voorop de fiets en een kleinere achterop, met twee Jumbo-tassen aan het stuur, die al rijdend aan het bellen was. Levensgevaarlijk!”

De meningen over het effect van zo’n verbod zijn echter verdeeld. Ruim een derde denkt dat het kan werken. „Een verbod maakt bewust en voorkomt ellende”, is hier de teneur. Een respondent verwacht dat het met het appverbod net zo zal gaan als met de gordelverplichting destijds: „Iedereen vindt het eerst belachelijk maar is een paar jaar later voorstander en vindt mensen die hun gordel niet gebruiken niet goed bij hun hoofd”. Maar ook de respondenten die een gunstig effect verwachten, benadrukken dat goede handhaving essentieel is.

De meesten hebben daar, zoals gezegd, een hard hoofd in. „Als er net zo ’gehandhaafd’ gaat worden als bij rijden zonder licht, geen hand uitsteken of rijden door rood, is het weer een papieren tijger”, reageert een deelnemer, die toevoegt dat dit overigens ook voor de automobilist geldt. „Ook zij gebruiken massaal hun telefoon, maar de pakkans is nihil.”

De politie kan nu haar werk al niet aan, dus hoe moet dit verbod gehandhaafd worden, vragen velen zich af. De meerderheid vindt dat er extra politiecapaciteit moet komen om controles uit te voeren. Sommigen stellen voor om boa’s de bevoegdheid te geven op te treden.

Fietsers die al bellend of append betrapt worden, krijgen een boete van 95 euro. Wat 45% van de respondenten betreft mag die boete nog wel een stuk omhoog. Iemand oppert om bij een tweede overtreding de telefoon in te nemen. „Dat helpt gegarandeerd.”

Kinderen tot 16 jaar hoeven maar de helft te betalen. Dat vindt driekwart niet terecht. „Die blagen van 16 zijn juist het ergste!”, roept iemand uit. Een moeder houdt haar hart vast: „Mijn zoon van 16 gaat zich er niet aan houden en zijn vrienden ook niet ben ik bang... dus boete.”

Slechts een kwart verwacht dat het appverbod zal leiden tot een gedragsverandering. „Jongeren zijn eigenwijs. Er moeten eerst veel bekeuringen worden uitgedeeld voordat ze hun gedrag aanpassen.” Wel denkt de helft van de stellingdeelnemers dat het aantal verkeersslachtoffers zal afnemen.

Velen zouden graag zien dat ook een koptelefoon op de fiets verboden zou worden, wat nu nog niet het geval is. „Dat is nog veel gevaarlijker, want ze horen niets”. Een tramchauffeur: „Dat moet ook aangepakt worden. Ik rijd dagelijks bijna fietsers aan die al append of met een koptelefoon op geen toeter, belsignaal noch sirenes horen.”

Iemand zegt half gekscherend, half serieus: „Het probleem valt onder verslavingszorg. Loop door de stad en zie al die zombies met hun mobieltje in de hand. Op het zebrapad, de fiets, in de auto. Verslaafd zijn ze. Ik verwacht niet veel van een verbod. Het is alleen voor de bühne.”