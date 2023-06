’Versoepel regels voor vakantiehuis’

De BelangenVereniging Vrij Wonen heeft vorig jaar een enquête onder haar leden gehouden die een recreatiewoning bezitten. Als deze eigenaren daarin permanent zouden mogen wonen dan komen er naar schatting minimaal 55.000 woningen vrij.

Meestal woningen uit de onderkant van de huizenmarkt die worden gehuurd of in eigendom zijn omdat mensen nu eenmaal ingeschreven moeten staan in een gemeente. Dus een deel van het jaar -of het hele jaar- staat zo’n woning leeg. Onze ledenbestand bestaat voor een groot deel uit senioren.

Recreatiewoningen zijn uitermate geschikt voor senioren, alleenstaanden en starters. Onze vereniging is al twee decennia bezig om de betreffende ministers te informeren over de mogelijkheid om eigenaren in hun recreatiewoning permanent te laten wonen zodat de woningnood deels zal afnemen. Denk ook aan onmiddellijke verlichting van de wooncrisis en ook geen extra stikstof uitstoot. Maar de heer Visser heeft gelijk; het blijft in de ministeries bij praten, praten, praten.

Wil Janssen, bestuurslid BVVW