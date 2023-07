’Hoge zorgkosten, maar niet genoeg medicijnen’

Bekijk ook: Oplopende medicijntekorten doen grote groepen patiënten pijn

Het wordt met de dag gekker en onbegrijpelijker in Europa. De boodschappen en energieprijzen in de buurlanden zijn goedkoper dan in Nederland, er wordt daar getankt en de boodschappen worden gedaan door mensen uit de grensstreek die er voordeel aan hebben.

Nu blijkt dat medicijnfabrikanten hun medicijnen liever verkopen aan landen in Europa die er meer voor betalen dan hier. Met als gevolg grote tekorten aan bepaalde medicijnen, terwijl onze zorgkosten de pan uit rijzen. Dit is niet meer uit te leggen aan de patiënten. Wanneer gaat men in Brussel eens inzien dat dit Europa geen eenheid is.

Robert Castricum, Beverwijk