Brief 2 ’Eenzijdige opstelling Van Agt’

Buitenland

Duterte: ’Vaccineren of de gevangenis in’

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft in een toespraak live op televisie gedreigd mensen op te sluiten die een coronaprik weigeren. „De keuze is aan jou: vaccineer je of ik laat je opsluiten”, zei hij na een tegenvallende opkomst bij vaccinatiecentra in het land.