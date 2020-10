’Verkeerslessen op school invoeren’

Omdat de jeugd te beroerd is om dit zelf te doen, worden fabrikanten nu gemaand om op fietsen een systeem te ontwerpen, dat automatisch de verlichting gaat branden als de schemering intreedt. Voordat dit plan gerealiseerd is zijn we dan weer jaren verder.

VVN kan veel beter aan de minister verzoeken om weer verkeersles op school in te voeren en te examineren. Ik woon aan de rand van een bos met veel sportclubs op een kluitje, de jeugd fietst van en naar hun clubs in een groepen over de hele breedte van de rijbaan en voor 90 procent zonder verlichting evenals fietsen op trottoirs en tegen het verkeer in, op tijden tussen 17.00 en 23.00 uur, maar een diender zie je nooit. Hoelang zit VVN al te slapen?

R.vd Broek,

Amstelveen