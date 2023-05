Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie Rob Roos: ’Zo wordt Nederland niet meer dan EU-provincie’

Nederland wordt gedecimeerd tot een provincie van een Europese superstaat, als het kabinet meegaat in het Duitse streven om het vetorecht op buitenlands beleid en belastingzaken in te perken. Dat stelt Rob Roos. „Zo verliezen we nog meer macht aan Duitsland en Frankrijk.”