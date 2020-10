’Aangezien ik niet tot de risicogroep behoor, kan ik u in de komende weken helpen door klusjes te doen en/of boodschappen voor u te halen. U kan bellen, een sms of whatsapp-bericht sturen naar 06... Vriendelijke groet, Daisy uit Borne’ (met vermelding huisnummer en straat. Een geweldig mooi aanbod, van een ons onbekende buurvrouw.

Jan Kistemaker

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].