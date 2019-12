Uitslag Stelling: Trump krijgen ze niet weg

Dat betekent dat de aanklachten tegen de president naar de Senaat gaan voor verdere behandeling. In de Senaat is echter een Republikeinse meerderheid.

De Democratische voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden wil meer tijd om meer bewijs te verzamelen voor de afzetting van Donald Trump. Ook hoopt ze dat sommige Republikeinen ’om’ gaan en stemmen voor de afzetting van Trump. Slechts een kwart van de respondenten denkt dat dat ook echt gaat gebeuren.

Volgens een respondent zijn de Republikeinen doodsbenauwd voor Trump. „Hij zal na zijn afzetting wraakzuchtig zijn en dat botvieren op hun carrière.” Een ander reageert: „Voor de Republikeinen zijn macht en geld belangrijker dan de rechtsstaat, dus ze laten Trump gewoon zitten.”

Overigens denkt een meerderheid van de respondenten wel dat Trump schuldig is aan het gebruiken van zijn invloed bij de Oekraïense president in een poging om zijn opponent Joe Biden in diskrediet te brengen.

Desondanks vindt tweederde van de respondenten niet dat hij moet worden afgezet. Iemand zegt: „Dit is een hetze. Als dit bij een Democraat was gebeurd, dan was die hele impeachment er nooit geweest.”

De meeste stemmers vinden het vergrijp minder ernstig dan wat Bill Clinton heeft gedaan toen hij een impeachment aan zijn broek kreeg. Maar een respondent die de zaak van Clinton juist een stuk minder ernstig vindt, stelt: ,,Dat was een privézaak, de zaken van Nixon en Trump gaan echt over politiek. Dat is vele malen ernstiger”.

Veel respondenten vinden dat Joe Biden boter op zijn hoofd heeft en noemen hem corrupt. „Iedereen voelt toch op zijn klompen aan dat de activiteiten van Biden en zijn zoon Hunter in Oekraïne voor geen meter deugen? Want hoezo wordt die zoon ineens hoofd van een gasbedrijf.” En een ander schrijft: „Er is maar een persoon die zijn macht heeft misbruikt in Oekraïne en dat is Joe Biden zelf.”

De stellingdeelnemers zijn verdeeld over de vraag of impeachment een goed systeem is. Een van hen noemt het een omslachtig proces. ,,Zijn de punten die een afzetting rechtvaardigen onomstotelijk bewezen, dan moet de afzetting automatisch van kracht worden. Stemmen suggereert onderhandelingsruimte en dat is eigenlijk raar.”

Een andere respondent: ,,Dit is zinloos zolang de Democraten niks hebben in te brengen in de senaat.”

Als de impeachment niet gaat lukken, dan hebben de Democraten een groter probleem, denken veruit de meeste respondenten. Ruim 80 procent denkt namelijk dat Trump populairder zal worden als hij de afzettingsprocedure overleeft. „De Democraten schieten in eigen voet.”

Een respondent verkneukelt zich al: „Geweldig, hier kan geen verkiezingscampagne tegenop.”

Het antwoord op de vraag of de president overal mee wegkomt, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de stemmers denkt van wel, de andere niet. Twee derde denkt echter wel dat Trump de komende Amerikaanse verkiezingen gaat winnen.