’Weer contact met de bank’

Een Spaanse arts start een petitie tegen alleen internetbankieren, omdat veel ouderen moeite hebben met internettransacties, en ook dat banken moeten ophouden met alle kantoren te sluiten.

Zou ook in Nederland eens aandacht moeten krijgen, ook hier sluiten bijna alle kantoren of moet je een wereldreis maken om er bij een te komen, wat voor veel mensen oa. ouderen heel lastig is.

mevr. T. v/d Rijt, Groenekan