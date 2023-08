Hogere lonen kunnen prima uit forse winsten van bedrijven worden betaald

De loongolf lijkt over zijn hoogtepunt heen. Uit een voorlopige telling door werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat in de nieuwste cao’s in de maand juli gemiddeld iets meer dan 7 procent salarisstijging is afgesproken. Dat is nog steeds niet weinig, maar duidelijk minder dan de ruim 8 procent die twee maanden geleden nog werd bedongen in cao-akkoorden.