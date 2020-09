De motor werd telkens gerepareerd, maar het euvel keerde steeds terug. Toen heeft het Banierhuis haar een splinternieuwe Gazelle gegeven. Hulde voor dit gebaar.

Ferry Kiepe

