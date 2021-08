Brief 2 ’Farmaceuten zijn geldwolven’

De afspraak was toch dat er van de vacins geen verdienmodel zou worden gemaakt? De farmaceuten hebben eenzijdig de regels veranderd in hun voordeel (geld). Ze hebben ook bedongen dat ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bijwerkingen en gevolgen van het vaccin. Als ze de prijs nu toch verhogen, om de winst te vergroten, moeten ze subsidies terugbetalen, vind ik. Het is uiteindelijk belastinggeld van burgers en niet bedoeld om de zakken van de farmaceuten te spekken. Farmaceuten hebben te veel macht.

Aart Bijvoet, Volendam

