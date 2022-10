Premium Het beste van De Telegraaf

Duurzaamheid is de nieuwe heiligheid

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

De aarde warmt op. Dat komt in ieder geval gedeeltelijk doordat we fossiele brandstoffen verbranden. Ik ken collega-natuurwetenschappers die daar anders over denken, soms aangeduid als ’klimaatontkenners’. De meesten betwisten niet de opwarming, maar wel de oorzaak.