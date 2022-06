Het stikstofprobleem is een D66-probleem

Premium Het beste van De Telegraaf

Het kan niet waar zijn. Terwijl in Oekraïne wordt gevochten, terwijl een energiecrisis gaande is, terwijl de gasopslagen voor de winter nog niet zijn aangevuld, terwijl de hele Europese Unie bij de oorlog tegen een kernmacht betrokken is, wil het kabinet het stikstofgehalte van de natuur in balans brengen. Dit is het toppunt van decadentie. Alles heeft zijn uur, zijn tijd.