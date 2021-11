Premium Het beste van De Telegraaf

De politiek zou wat moeten doen aan de lastendruk, want die stijgt in ons land al jaren

Door hoofdredactie

De burger dreigt kind van de rekening te worden van de inflatie. De laatste maanden loopt deze sterk op, mede door de energieprijzen. Inmiddels is de geldontwaarding in amper vier maanden tijd verdubbeld. Deskundigen krabbelen terug over de verwachting dat een inflatiepiek tijdelijk zou zijn.