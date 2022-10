’Vragenuurtje vooral om te scoren’

Afgelopen week wéér een paar onsmakelijke en niet integere smerige dieptepunten. Het wekelijkse vragenuurtje is vooral iets om te scoren. Nooit positief. Altijd bedoeld om de tegenstander te slopen. Ik stel voor om te stoppen met het vragenuurtje en dat te veranderen in een complimenten uurtje. Tijdens het complimenten uurtje worden de partijen of parlementairs verplicht om elkaar minimaal drie complimenten te geven over de afgelopen week. Misschien dat ze dan eens meer gaan denken aan landsbelang dan aan persoonlijk of partijbelang. Laat ik het voorbeeld geven. Complimenten voor Fleur Agema voor dossier kennis, complimenten voor de SGP voor het inhoudelijk altijd zeer staatsrechtelijk correct debat en complimenten voor Pieter Omtzigt voor zijn keihard werken!

Ton Jacobs, Amsterdam