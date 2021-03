’Niet wijken voor de wolf’

In een land wat al totaal al overbevolkt is, maar ondanks dat gegeven laten we wel dieren toe die hier in het verre verleden vertoefd hebben. In 1881 liep de laatste levende wolf hier rond. Alleen hadden we destijds slechts ca. 4 miljoen inwoners. Nu hebben we er ruim 17 miljoen. En juist om die reden, zou het me niks verbazen wanneer deze wolvenexpert op termijn ook nog eens het idee zou opperen, dat het veel beter zou zijn wanneer we met z’n allen naar het Westland zouden verkassen.

Mario Verhees, Asten