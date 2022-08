De stroomprijs tikte onlangs €0,70 per kWh aan, een meer dan verdrievoudiging t.o.v. vorig jaar. De overheid krijgt daardoor veel meer belastinggeld binnen. Dat maakt de salderingsregeling nog makkelijker te betalen.

Het is wrang dat juist de mensen die een warmtepomp en zonnepanelen bezitten, zwaar worden geraakt door de aflopende salderingsregeling. Het overschot aan stroom dat zij in de zomer opwekken gaat bijna gratis het net op. In de winter moeten zij veel en dure stroom voor de warmtepomp inkopen.

De salderingsregeling moet blijven, zeker nu de stroomprijs hoog is.

André van Rossum, Doesburg