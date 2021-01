’Inzet politie uit buurland ongekend’

Deze eenheden kunnen onder aansturing van de Nederlandse politie in ons land bij rellen worden ingezet. Dat zei Nationaal politiecommandant coronacrisis Willem Woelders dinsdagavond bij Op1. De opmerking van politiecommandant Woelders is ongekend. Zijn idee om politie-eenheden uit Duitsland en België in Nederland in te zetten bij onze rellen is vreemd. Hij had beter kunnen pleiten voor meer agenten in eigen land die jaren wegbezuinigd zijn. Inzet uit andere landen is een opzet voor een EU-leger waar niemand mee is gediend, want wie is er dan verantwoordelijk als er gewonden of doden vallen?

K. Gaemers, Roosendaal

