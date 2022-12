Uitslag Stelling: Geloof in Van Gaal groot

Een respondent die de euforie wil temperen: ,,Als Nederland een paar goede acties laat zien, zijn de verwachtingen meteen torenhoog.” Iemand anders denkt echter dat het er wel in zit. ,,Als ze snel weten te scoren en durven te spelen.” Weer een andere respondent: ,,Nederland is heel goed in het spelen vanuit een underdogpositie, dus ik zie ze nog wel winnen.”

Twee derde van de stemmers heeft vertrouwen in Louis van Gaal als bondscoach. Een deelnemer heeft wel een kanttekening: ,,Van Gaal is een heel kundige coach, maar hij geeft de spelers teveel opdrachten mee. Dat gaat niet werken.” Een andere stemmer: ,,Hij is zonder meer een goede coach, maar zeer met zichzelf ingenomen. Dat gaan de spelers overnemen, waardoor het er niet echt leuker op wordt.” Toch zijn er ook stemmers die het de bondscoach gunnen om het WK te winnen met het Nederlands elftal. ,,Dat zou echt de kroon zijn op zijn carrière.”

Slechts een derde van de respondenten zag Nederland in de achtste finale goed spelen. Een reactie: ,,Het ging zoals Van Gaal zegt: ‘Je moet goed spelen, maar ook geluk hebben’.” Iemand anders: ,,Het 443-systeem is echt beter.”

Argentinië heeft volgens de bookmakers de meeste kans om vrijdag te winnen. Twee derde van de respondenten vindt dit terecht. Een deelnemer voorspelt: ,,Nederland komt eerst voor te staan, en als ze dan gaan verdedigen gaat mis.”

Van Gaal riep van de week op Nederlandse supporters af te reizen naar Qatar. De Argentijnse supporters zijn hier namelijk al in groten getale aanwezig en de Nederlanders mondjesmaat. Een miniem percentage van de stemmers vindt dat Nederlanders gehoor moeten geven aan de oproep van Van Gaal. Een respondent meent: ,,Waarom zou je dat doen? Qatar had het toernooi nooit mogen krijgen. We moeten achter onze normen en waarden blijven staan.” Iemand anders maakt zich zorgen over de CO2-uitstoot die deze supporters veroorzaken. En een andere respondent merkt op: ,,Gaat Van Gaal die reizen ook betalen dan?” De meeste stemmers denken echter wel dat het uitmaakt dat er meer Argentijnse supporters dan Nederlanders in Qatar zijn.

Gezien de schandalen, vindt twee derde van de stemmers dat we moeten terughoudend zijn over het WK in Qatar. Toch wordt het voetbaltoernooi enthousiast gevolgd door de respondenten. Slechts een kwart zegt niet te kijken. Een vijfde volgt het toernooi op de voet en een derde kijkt af en toe ook een wedstrijd van andere landen.

Een meerderheid van de deelnemers zegt ook te gaan kijken naar de wedstrijd Nederland - Argentinië vrijdagavond. Een stemmer: ,,Het Oranje-legioen is erg leuk om te zien. Jammer dat zo weinig supporters op de tribunes zijn dit WK.”

Veruit de meeste stemmers denken dat Brazilië met de WK-titel naar huis gaat. Als tweede kanshebber zien de deelnemers Frankrijk. Nederland staat bij de respondenten op de derde plek. Een stemmer: ,,We geloven nog steeds in het sprookje dat Nederland wereldkampioen wordt.”